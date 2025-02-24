Атака украинских БпЛА по нефтебазе в тульской области рф: появились подробности и видео
Киев • УНН
В селе Брусянское тульской области рф украинские беспилотники атаковали нефтебазу, вызвав пожар. В сети появились подробности и видео ночной атаки.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сообщил в своем Telegram-канале о подробностях атаки украинских БпЛА по нефтебазе в тульской области рф. Кроме того, в сети появилось видео удара, сообщает УНН.
Детали
По словам Андрющенко, атака произошла в поселке брусянский узловского района тульской области рф.
Попадание в районе нефтебазы. Начался пожар. Официальная тула отчитывается о 2 сбитых БПЛА. Чем "сбивали" - уточняем. Но последствия "на земле" имеют визуальное подтверждение
Он также отметил, что украинские дроны продолжают прорывать российскую ПВО, нанося удары в глубоком тылу врага.
"Начиная с ночи 19-20 февраля это первая относительно массовая атака наших БПЛА на российскую территорию", - написал Андрющенко.
Напомним
В ночь на 23 февраля украинские беспилотники атаковали территорию рф, в частности нефтебазу в тульской области. В целом российская сторона заявила о 20 сбитых БПЛА в разных регионах.
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