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15 березня, 19:03 • 118365 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176358 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143725 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135729 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115630 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107088 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102610 перегляди

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20 українських БпЛА атакували рф: удар по нафтобазі в Тулі

20 українських БпЛА атакували рф: удар по нафтобазі в Тулі

Київ • УНН

 • 34205 перегляди

У ніч на 23 лютого українські безпілотники атакували територію рф, зокрема нафтобазу в Тульській області. Загалом російська сторона заявила про 20 збитих БПЛА в різних регіонах.

У ніч на 23 лютого українські безпілотники здійснили атаку по території рф, зокрема вглиб тилу ворога. У тульській області зафіксовано влучання в районі нафтобази поблизу села брусянський, що спричинило пожежу. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі 

с. Брусянський, Узловський район, Тульска область. Влучання в районі нафтобази. Зайнялась пожежа. Офіційна Тула звітує про 2 збитих БПЛА. Чим "збивали" - уточнюємо. Але наслідки "на землі" мають візуальне підтвредження

- йдеться у дописі.

Загалом, за даними мо рф, цієї ночі було збито 20 українських безпілотників у різних областях рф:

• 5 – над орловською областю,

• 4 – над бєлгородською та курською областями,

• 3 – над липецькою областю,

• 2 – над тульською та воронезькою областями.

Як зазначає Андрющенко, українські дрони продовжують проривати російську ППО, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога.

Крім того, за його словами починаючи з ночі 19-20 лютого це перша відносно масова атака українських БПЛА на російську територію.

Українські сили атакували нафтоперекачувальну станцію у російському Краснодарському краї - Генштаб22.02.25, 18:31 • 37536 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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