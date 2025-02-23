20 українських БпЛА атакували рф: удар по нафтобазі в Тулі
Київ • УНН
У ніч на 23 лютого українські безпілотники атакували територію рф, зокрема нафтобазу в Тульській області. Загалом російська сторона заявила про 20 збитих БПЛА в різних регіонах.
У ніч на 23 лютого українські безпілотники здійснили атаку по території рф, зокрема вглиб тилу ворога. У тульській області зафіксовано влучання в районі нафтобази поблизу села брусянський, що спричинило пожежу. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
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с. Брусянський, Узловський район, Тульска область. Влучання в районі нафтобази. Зайнялась пожежа. Офіційна Тула звітує про 2 збитих БПЛА. Чим "збивали" - уточнюємо. Але наслідки "на землі" мають візуальне підтвредження
Загалом, за даними мо рф, цієї ночі було збито 20 українських безпілотників у різних областях рф:
• 5 – над орловською областю,
• 4 – над бєлгородською та курською областями,
• 3 – над липецькою областю,
• 2 – над тульською та воронезькою областями.
Як зазначає Андрющенко, українські дрони продовжують проривати російську ППО, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога.
Крім того, за його словами починаючи з ночі 19-20 лютого це перша відносно масова атака українських БПЛА на російську територію.
Українські сили атакували нафтоперекачувальну станцію у російському Краснодарському краї - Генштаб22.02.25, 18:31 • 37536 переглядiв