20 украинских БпЛА атаковали рф: удар по нефтебазе в Туле
Киев • УНН
В ночь на 23 февраля украинские беспилотники атаковали территорию рф, в частности нефтебазу в Тульской области. В целом российская сторона заявила о 20 сбитых БПЛА в разных регионах.
В ночь на 23 февраля украинские беспилотники совершили атаку по территории рф, в том числе вглубь тыла врага. В тульской области зафиксировано попадание в районе нефтебазы вблизи села Брусянское, что повлекло пожар. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
с. Брусянское, Узловский район, Тульская область. Попадание в районе нефтебазы. Возник пожар. Официальная Тула отчитывается о 2 сбитых БПЛА. Чем «сбивали» - уточняем. Но последствия «на земле» имеют визуальное подтверждение
Всего, по данным мо рф, этой ночью было сбито 20 украинских беспилотников в разных областях рф:
- 5 - над орловской областью,
- 4 - над Белгородской и Курской областями,
- 3 - над Липецкой областью,
- 2 - над тульской и воронежской областями.
Как отмечает Андрющенко, украинские дроны продолжают прорывать российскую ПВО, нанося удары в глубоком тылу врага.
Кроме того, по его словам начиная с ночи 19-20 февраля это первая относительно массовая атака украинских БПЛА на российскую территорию.
Украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию в российском Краснодарском крае - Генштаб22.02.25, 18:31 • 32632 просмотра