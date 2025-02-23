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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 украинских БпЛА атаковали рф: удар по нефтебазе в Туле

20 украинских БпЛА атаковали рф: удар по нефтебазе в Туле

Киев  •  УНН

 • 3134 просмотра

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В ночь на 23 февраля украинские беспилотники атаковали территорию рф, в частности нефтебазу в Тульской области. В целом российская сторона заявила о 20 сбитых БПЛА в разных регионах.

В ночь на 23 февраля украинские беспилотники совершили атаку по территории рф, в том числе вглубь тыла врага. В тульской области зафиксировано попадание в районе нефтебазы вблизи села Брусянское, что повлекло пожар. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.

Детали 

с. Брусянское, Узловский район, Тульская область. Попадание в районе нефтебазы. Возник пожар. Официальная Тула отчитывается о 2 сбитых БПЛА. Чем «сбивали» - уточняем. Но последствия «на земле» имеют визуальное подтверждение

- говорится в заметке.

Всего, по данным мо рф, этой ночью было сбито 20 украинских беспилотников в разных областях рф:

- 5 - над орловской областью,

- 4 - над Белгородской и Курской областями,

- 3 - над Липецкой областью,

- 2 - над тульской и воронежской областями.

Как отмечает Андрющенко, украинские дроны продолжают прорывать российскую ПВО, нанося удары в глубоком тылу врага.

Кроме того, по его словам начиная с ночи 19-20 февраля это первая относительно массовая атака украинских БПЛА на российскую территорию.

Украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию в российском Краснодарском крае - Генштаб22.02.25, 18:31 • 32632 просмотра

Алина Волянская

Алина Волянская

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