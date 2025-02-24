Атака українських БпЛА по нафтобазі в тульскій області рф: з'язвилися подробиці та відео
Київ • УНН
У селі брусянський тульської області рф українські безпілотники атакували нафтобазу, спричинивши пожежу. У мережі з'явилися подробиці та відео нічної атаки.
Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив у своєму Telegram-каналі про подробиці атаки українських БпЛА по нафтобазі в тульскій області рф. Крім того, в мережі з'явилося відео удару, повідомляє УНН.
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За словами Андрющенка, атака сталася в селищі брусянський узловського району тульської області рф.
Влучання в районі нафтобази. Зайнялась пожежа. Офіційна тула звітує про 2 збитих БПЛА. Чим "збивали" - уточнюємо. Але наслідки "на землі" мають візуальне підтвредження
Він також зазначив, що українські дрони продовжують проривати російську ППО, завдаючи ударів у глибокому тилу ворога.
"Починаючи з ночі 19-20 лютого це перша відносно масова атака наших БПЛА на російську територію" - написав Андрющенко.
Нагадаємо
В ніч на 23 лютого українські безпілотники атакували територію рф, зокрема нафтобазу в тульській області. Загалом російська сторона заявила про 20 збитих БПЛА в різних регіонах.
росіяни заявляють про знищення 12 українських дронів над Кримом та прикордонням23.02.25, 02:57 • 101715 переглядiв