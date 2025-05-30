Атака рф вызвала пожар на объекте инфраструктуры Запорожья
Киев • УНН
В результате российской атаки в Запорожье загорелся один из объектов инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без жертв, о чем сообщил Федоров.
Из-за атаки российских войск возник пожар на объекте инфраструктуры Запорожья, сообщил в пятницу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Атака россиян вызвала пожар на одном из объектов инфраструктуры Запорожья. Предварительно, обошлось без пострадавших
Атака врага на Запорожье: двое погибших, пятеро раненых30.05.25, 07:12 • 1982 просмотра