Атака рф спричинила пожежу на об'єкті інфраструктури Запоріжжя
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки у Запоріжжі загорівся один з об'єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв, про що повідомив Федоров.
Через атаку російських військ виникла пожежа на об'єкті інфраструктури Запоріжжя, повідомив у п'ятницю голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Атака росіян спричинила пожежу на одному із обʼєктів інфраструктури Запоріжжя. Попередньо, минулося без постраждалих
Атака ворога на Запоріжжя: двоє загиблих, п'ятеро поранених30.05.25, 07:12 • 1976 переглядiв