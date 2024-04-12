Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области

Этой ночью после атаки рф на Днепропетровщине горел объект критической инфраструктуры. Также в двух общинах области повреждены два частных дома. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область. Следовательно, вчера подразделения ПвК "Восток" уничтожили в Криворожском районе 4 российских беспилотника. Однако обломки одного дрона упали на территорию объекта критической инфраструктуры, в результате чего произошел пожар. Спасатели огонь ликвидировали.

Кроме того, противник атаковал FPV-дронами Никопольщину, а по Мировской громаде попал 2 БпЛА. В результате - повреждены два частных дома.

К счастью, везде без погибших и пострадавших.

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