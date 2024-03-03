Атака рф на Одессу 23 февраля: в больнице умерла одна из пострадавших
Киев • УНН
61-летняя женщина, которая получила ранения во время атаки рф на Одессу 23 февраля, умерла в больнице.
В больнице умерла 61 - летняя женщина, которая получила ранения из-за вражеского удара рф по Одессе 23 февраля. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Женщина, пострадавшая в результате предыдущей российской дроновой атаки 23 февраля 2024 г. сегодня, к сожалению, умерла в больнице
По его словам, весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым - критическим, она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.
"Врачи делали все возможное и невозможное...Одесситке был 61 год. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил Кипер.
Дополнение
Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов из-за атаки рф 2 марта вытащили еще одного мертвого младенца.
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами.
Атака рф на Одессу 23 февраля: в больнице умерла одна из пострадавших
61-летняя женщина, которая получила ранения во время атаки рф на Одессу 23 февраля, умерла в больнице.
Канада объявила о новых санкциях против россии из-за смерти Навального
Канада объявила о новых санкциях против шести российских чиновников в ответ на смерть Алексея Навального.
рф распространяет фейк об "эвакуации" госслужащих из Херсона - Центр противодействия дезинформации
россия распространяет фейковые новости об эвакуации государственных служащих из Херсона перед якобы наступлением, чтобы усилить панику.
Ракетный удар рф по Курахово в Донецкой области: количество раненых увеличилось до 16
В результате российского ракетного удара по городу Курахово Донецкой области ранения получили 16 человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
Наезд на пешеходов в Польше: среди пострадавших - шестеро украинцев
Автомобиль въехал в толпу в Щецине, Польша, ранив 20 человек, в том числе 6 украинцев. 33-летний водитель, который 4 года проходил психиатрическое лечение, был обвинен в покушении на убийство и побеге с места преступления.
Последствия вчерашней атаки рф на Одессу: спасатели ищут под завалами еще двух маленьких детей
Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами после российской атаки на Одессу, которая унесла жизни уже 10 человек, в том числе 3 детей.
Среднесуточные потери россиян в феврале стали самыми высокими с начала войны - британская разведка
Британская разведка сообщила, что в феврале российские войска понесли наибольшие среднесуточные потери с момента вторжения в Украину.
Избран председатель НКРЭКУ: кто им стал
Валерий Тарасюк был избран новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 3 марта.
В Одессе из-за атаки рф погибли супруги военных с ребенком, под завалами ищут еще двух их детей - СМИ
Супруги военных и их семимесячная дочь погибли в результате российской атаки в Одессе. Спасатели ищут двух других детей женщины под завалами.
Избиение людей "псевдоскинхедами" в Ивано-Франковске: полиция начала производство
Полиция Ивано-Франковской области открыла уголовное производство из-за видео, на котором неизвестные лица бьют и применяют газовые баллончики против случайных прохожих.