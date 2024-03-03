Атака рф на Одессу 23 февраля: в больнице умерла одна из пострадавших

В больнице умерла 61 - летняя женщина, которая получила ранения из-за вражеского удара рф по Одессе 23 февраля. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Женщина, пострадавшая в результате предыдущей российской дроновой атаки 23 февраля 2024 г. сегодня, к сожалению, умерла в больнице - написал Кипер в соцсетях.

По его словам, весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым - критическим, она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля.

"Врачи делали все возможное и невозможное...Одесситке был 61 год. Выражаю искренние соболезнования родным и близким", - добавил Кипер.

Дополнение

Утром глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что из-под завалов из-за атаки рф 2 марта вытащили еще одного мертвого младенца.

Спасатели ищут еще двух маленьких детей под завалами.