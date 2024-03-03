Атака рф на Одесу 23 лютого: у лікарні померла одна з постраждалих
Київ • УНН
61-річна жінка, яка отримала поранення під час атаки рф на Одесу 23 лютого, померла в лікарні.
В лікарні померла 61 - річна жінка, яка отримала поранення через ворожий удар рф по Одесі 23 лютого. Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Жінка, яка постраждала внаслідок попередньої російської дронової атаки 23 лютого 2024 р. сьогодні, на жаль, померла у лікарні
За його словами, весь період перебування у медзакладі стан пораненої залишався вкрай важким - критичним, вона перебувала у блоці інтенсивної терапії опікового профілю.
" Лікарі робили все можливе і неможливе…Одеситці був 61 рік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким", - додав Кіпер.
Доповнення
Ранком очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що з-під завалів через атаку рф 2 березня витягнули ще одне мертве немовля.
Рятувальники шукають ще двох маленьких дітей під завалами.