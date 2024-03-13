Атака рф на Кривой Рог: в ОГА рассказали о погибших, продолжается ликвидация последствий удара

В результате вражеского удара по Кривому Рогу по состоянию на утро среды известно о четырех погибших и более 40 травмированных. Продолжается ликвидация последствий российской атаки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на начальника Днепропетровской ОВА Серия Лысака и Офис Генпрокурора.

Атака на город оборвала 4 жизни. Женщинам, которых убили нелюди, было 45, 49 и 55 лет. Личность мужчины устанавливают - написал Лысак в соцсетях.

Он сообщил, что в городе продолжается ликвидация последствий вражеского террора. Коммунальщики убирают обломки. Развернуты пункты обогрева.

По данным Офиса Генпрокурора, в результате атаки рф на Кривой Рог травмированы 43 человека, в том числе и дети.

Продолжается борьба за жизнь в Кривом Роге: спасают 8 тяжелораненых, среди которых 3 детей