Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до 4
Киев • УНН
В результате атаки РФ в Кривом Роге погибли четыре человека - три женщины и мужчина. Еще три человека получили тяжелые ранения и находятся под наблюдением врачей.
В результате атаки рф в Кривом Роге погибли четыре человека - три женщины и мужчина, еще три человека получили тяжелые ранения, сообщил в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
По информации на сейчас в Кривом Роге - четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь. На местах чрезвычайных ситуаций работают все службы
Ранее
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Кривом Роге в результате атаки рф, по предварительным данным, три человека погибли. В городе в результате российской атаки повреждено учебное заведение и жилая застройка.