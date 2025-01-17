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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до 4

Атака рф на Кривой Рог: количество жертв возросло до 4

Киев  •  УНН

 • 7453 просмотра

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В результате атаки РФ в Кривом Роге погибли четыре человека - три женщины и мужчина. Еще три человека получили тяжелые ранения и находятся под наблюдением врачей.

В результате атаки рф в Кривом Роге погибли четыре человека - три женщины и мужчина, еще три человека получили тяжелые ранения, сообщил в пятницу председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.  

По информации на сейчас в Кривом Роге - четверо погибших. Три женщины и мужчина. Три человека пострадали. Это 22-летняя девушка и мужчины 34 и 56 лет. Все тяжелые. Врачи оказывают необходимую помощь. На местах чрезвычайных ситуаций работают все службы

- написал Лысак.

Ранее

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал, что в Кривом Роге в результате атаки рф, по предварительным данным, три человека погибли. В городе в результате российской атаки повреждено учебное заведение и жилая застройка.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
krivoi-rogКривой Рог

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