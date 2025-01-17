Атака рф на Кривий Ріг: кількість жертв зросла до 4

Внаслідок атаки рф у Кривому Розі загинули четверо людей - три жінки та чоловік, ще троє осіб отримали тяжкі поранення, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

За інформацією на зараз у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали. Це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Усі важкі. Лікарі надають необхідну допомогу. На місцях надзвичайних ситуацій працюють всі служби - написав Лисак.

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Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляв, що у Кривому Розі внаслідок атаки рф, за попередніми даними, троє людей загинули. У місті внаслідок російської атаки пошкоджено навчальний заклад та житлова забудова.