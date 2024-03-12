Атака рф на Кривой Рог: количество пострадавших возросло до 38, еще четырех человек удалось спасти

В результате российского удара по Кривому Рогу количество пострадавших возросло до 38, среди них дети. Эти цифры не окончательные, ведь продолжаются поисково-спасательные работы. Офис генерального прокурора начал расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.

Детали

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). - говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что вечером 12 марта военные рф нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего повреждения получили две многоэтажки.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате удара погибли три человека и еще 38 получили ранения.

Есть пострадавшие дети. Однако эти цифры не окончательные, ведь продолжаются поисково-спасательные работы. ГСЧС, полицейские, неравнодушные жители спасают заблокированных людей из квартир и продолжают поиски тех, кто может быть под завалами. 4 человек уже удалось спасти. - сообщил Клименко.

Напомним

В Кривом Роге прогремел взрыв. Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в результате вражеской атаки произошел пожар в многоэтажке.