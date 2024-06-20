Армия рф в ночь на 20 июня атаковала ударными дронами Киевщину. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков горела трава, также повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

Ночью враг атаковал нашу область ударными дронами. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют - написал Кравченко.

По его словам, в результате падения обломков возле одного из населенных пунктов возник пожар травяного настила, который уже ликвидирован.

Также обломками повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий.

Все последствия атаки оперативно ликвидируются, заверил Кравченко.

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