Киев • УНН
Российская атака на Киевскую область не привела к жертвам, но обломки дронов повредили линии электропередач, оборудование предприятия и вызвали возгорание травы.
Армия рф в ночь на 20 июня атаковала ударными дронами Киевщину. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет. Обошлось без пострадавших. Из-за падения обломков горела трава, также повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.
Ночью враг атаковал нашу область ударными дронами. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавшие отсутствуют
По его словам, в результате падения обломков возле одного из населенных пунктов возник пожар травяного настила, который уже ликвидирован.
Также обломками повреждены линии электропередач и оборудование одного из предприятий.
Все последствия атаки оперативно ликвидируются, заверил Кравченко.
Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА20 июня 2024, 01:56 • 104118 просмотров