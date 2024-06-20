Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА
Киев • УНН
Все вражеские цели, включая беспилотные летательные аппараты и потенциальные крылатые ракеты, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны в окрестностях столицы Украины Киева без каких-либо сообщений о разрушениях или жертвах.
Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой ударных БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели сквозь Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления. Об этом сообщил глава КГГА Сергей Попок, передает УНН.
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Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют воздушные силы)!
На данный момент в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших (данные оперативной сводки обновляются и уточняются).
Кроме того, существовала угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. но на данный момент пуски ракет предварительно не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются.
В Киеве взрывы, работает ПВО20 июня 2024, 00:25 • 26221 просмотр