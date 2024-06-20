Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина и Польша провели переговоры по углублению сотрудничества - Минобороны

Украина и Польша провели переговоры по углублению сотрудничества - Минобороны

  •  89849 просмотра
Вражеская атака на Одесскую область: из-за попадания повреждена рекреационная инфраструктура

Вражеская атака на Одесскую область: из-за попадания повреждена рекреационная инфраструктура

  •  87160 просмотра
На Харьковщине из-за российского обстрела произошел лесной пожар

На Харьковщине из-за российского обстрела произошел лесной пожар

  •  93579 просмотра
В Запорожской области начинается строительство "подземной школы": что известно

В Запорожской области начинается строительство "подземной школы": что известно

  •  72549 просмотра
АТЕШ обнаружил Центр подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

АТЕШ обнаружил Центр подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

  •  84349 просмотра
публикации
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

  •  117022 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

  •  123898 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

  •  122927 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

18 июня 2024, 14:10  •  151331 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

18 июня 2024, 08:31  •  174083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

20 июня: День летнего солнцестояния, Всемирный День защиты слонов в зоопарках

  •  73 просмотра
Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

Джастин Тимберлейк арестован за вождение в нетрезвом виде в Нью-Йорке

  •  27494 просмотра
Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

Астрономические события лета: как наблюдать яркий "Летний треугольник" - звездную триаду Альтаир, Денеб и Вега

  •  76184 просмотра
McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

McDonald's прекращает испытания системы заказов с ИИ после ошибок вроде бекона в мороженом

  •  64228 просмотра
День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

День альбатроса, Всемирный день детского футбола, День фермера в Украине. Что еще можно отметить 19 июня

19 июня 2024, 03:03  •  96260 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 01:56  •  19030 просмотра

Read in English

Все вражеские цели, включая беспилотные летательные аппараты и потенциальные крылатые ракеты, были успешно уничтожены силами противовоздушной обороны в окрестностях столицы Украины Киева без каких-либо сообщений о разрушениях или жертвах.

Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой ударных БпЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с юга, пролетели сквозь Николаевскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Полтавскую, Черниговскую области и пытались атаковать Киев с северо-восточного направления. Об этом сообщил глава КГГА Сергей Попок, передает УНН.

детали

Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице (тип и количество в своих отчетах обнародуют воздушные силы)!

говорится в сообщении

На данный момент в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших (данные оперативной сводки обновляются и уточняются).

Кроме того, существовала угроза крылатых ракет от стратегических бомбардировщиков Ту-95. но на данный момент пуски ракет предварительно не подтверждены. В воздушном пространстве Украины ракеты не отслеживаются.

В Киеве взрывы, работает ПВО20 июня 2024, 00:25 • 26221 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКиев
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность
  •  73023 просмотра

Психолог о детской зависимости от смартфонов: волшебной палочки не существует, но должна быть системность

Эксклюзив
Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
  •  117088 просмотра

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Эксклюзив
Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них
  •  100680 просмотра

Во Всеукраинской ассоциации судей в отставке посоветовали, как действовать судьям в случае давления на них

Эксклюзив
Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк
  •  89678 просмотра

Почти 50% пешеходных подходов в Киеве и близко не соответствуют требованиям инклюзивности - Шуляк

Эксклюзив
В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп
  •  60165 просмотра

В Украине есть области, где аграрные компании приобщаются к ремонту дорог, которыми пользуются - нардеп

Эксклюзив
Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом
  •  52612 просмотра

Рост доллара. Эксперт спрогнозировал, что будет дальше с валютным курсом

Эксклюзив
До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт
  •  52616 просмотра

До 24 февраля 2022 г теневая экономика составляла до 55%, а после ситуация только ухудшилась - эксперт

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали
18 июня 2024, 13:42  •  105415 просмотра

Обезглавливание россиянами украинского защитника: в Офисе Генпрокурора рассказали новые ужасные детали

Эксклюзив
В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна
18 июня 2024, 10:00  •  112383 просмотра

В Украинской аграрной конфедерации рассказали о распространенных схемах серого экспорта зерна

Эксклюзив
Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат
18 июня 2024, 08:59  •  115044 просмотра

Политики всегда пытаются избегать ответственности за свои слова - адвокат

Популярные

АТЕШ обнаружил Центр подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

АТЕШ обнаружил Центр подготовки африканских наемников в Санкт-Петербурге

  •  84773 просмотра
В Запорожской области начинается строительство "подземной школы": что известно

В Запорожской области начинается строительство "подземной школы": что известно

  •  72983 просмотра
На Харьковщине из-за российского обстрела произошел лесной пожар

На Харьковщине из-за российского обстрела произошел лесной пожар

  •  93957 просмотра
Вражеская атака на Одесскую область: из-за попадания повреждена рекреационная инфраструктура

Вражеская атака на Одесскую область: из-за попадания повреждена рекреационная инфраструктура

  •  87540 просмотра
Украина и Польша провели переговоры по углублению сотрудничества - Минобороны

Украина и Польша провели переговоры по углублению сотрудничества - Минобороны

  •  90171 просмотра

Публикации

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности

Политические преследования под видом антикоррупционной борьбы: заявления НАБУ против экс-министра Сольского правозащитники назвали нарушением презумпции невиновности
Эксклюзив

  •  117022 просмотра
Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

Контрасты мобилизации: почему люди жалуются, что ВВК признают годными людей с болезнями

  •  123898 просмотра
Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

Как "ОПЗ" заставил коммерческую структуру вернуться в законную плоскость

  •  122927 просмотра
Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

Санкционные списки. Почему в Украине не спешат дополнять перечень физических и юридических лиц

18 июня 2024, 14:10  •  151331 просмотра
Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

Слишком много совпадений: как компания "Олсидз" ищет дорогу "между капельками"

18 июня 2024, 08:31  •  174083 просмотра

Война

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

  •  9042 просмотра
Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

  •  20920 просмотра
В США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ

В США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ

  •  19179 просмотра
Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ

Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ

  •  19321 просмотра
На Сумщине прогремело 96 взрывов

На Сумщине прогремело 96 взрывов

  •  24029 просмотра

политика

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

  •  9042 просмотра
Генсек НАТО прокомментировал пакт Москвы и Пхеньяна

Генсек НАТО прокомментировал пакт Москвы и Пхеньяна

  •  26291 просмотра
Эквадор полностью обесточен из-за сбоя на линии электропередачи

Эквадор полностью обесточен из-за сбоя на линии электропередачи

  •  27689 просмотра
Зеленский отметил госнаградами военных Нацгвардии, ГНСУ и ГСЧС

Зеленский отметил госнаградами военных Нацгвардии, ГНСУ и ГСЧС

  •  35656 просмотра
Канада включила иранский квир в список террористических организаций

Канада включила иранский квир в список террористических организаций

  •  29142 просмотра

Война

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

  •  9042 просмотра
Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

  •  20920 просмотра
В США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ

В США заявили о ликвидации высокопоставленного члена ИГИЛ

  •  19179 просмотра
Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ

Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ

  •  19321 просмотра
На Сумщине прогремело 96 взрывов

На Сумщине прогремело 96 взрывов

  •  24029 просмотра

политика

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

Российская атака нанесла удар по критической инфраструктуре в Винницкой области

  •  9042 просмотра
Генсек НАТО прокомментировал пакт Москвы и Пхеньяна

Генсек НАТО прокомментировал пакт Москвы и Пхеньяна

  •  26291 просмотра
Эквадор полностью обесточен из-за сбоя на линии электропередачи

Эквадор полностью обесточен из-за сбоя на линии электропередачи

  •  27689 просмотра
Зеленский отметил госнаградами военных Нацгвардии, ГНСУ и ГСЧС

Зеленский отметил госнаградами военных Нацгвардии, ГНСУ и ГСЧС

  •  35656 просмотра
Канада включила иранский квир в список террористических организаций

Канада включила иранский квир в список террористических организаций

  •  29142 просмотра

Новости Бизнеса

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

Новая услуга для клиентов ПУМБ - переводы на карту или счет через TransferGo

18 июня 2024, 07:17  •  82851 просмотра
Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

Меценат Олег Крот планирует восстановить военный университет в Украине для усиления обороноспособности и развития профармии

17 июня 2024, 12:25  •  100244 просмотра
В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

В Украине открыли первый проект "Учебная аптека "Подорожник" с инновационным подходом

17 июня 2024, 10:46  •  100083 просмотра

Экономика

Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ

Сообщают об атаке дронов на НПЗ в Краснодарском крае РФ

  •  19321 просмотра
Потребление энергии Китаем на человека впервые превысило европейское

Потребление энергии Китаем на человека впервые превысило европейское

  •  7490 просмотра
Первый электромобиль Ferrari будет стоить более $500 тыс.

Первый электромобиль Ferrari будет стоить более $500 тыс.

  •  8465 просмотра
Укрэнерго уменьшило срок отключений на завтра

Укрэнерго уменьшило срок отключений на завтра

  •  30582 просмотра
Украина возобновляет паромное сообщение с Грузией через Черное море

Украина возобновляет паромное сообщение с Грузией через Черное море

  •  19716 просмотра

Киев

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

Все вражеские цели, что летели на столицу, были уничтожены-КГВА

  •  20920 просмотра
В Киеве взрывы, работает ПВО

В Киеве взрывы, работает ПВО

  •  26541 просмотра
Движение транспорта под Воздухофлотский г. путепроводом восстановили

Движение транспорта под Воздухофлотский г. путепроводом восстановили

  •  10480 просмотра
Из-за разрушения моста в Киеве изменили движение общественного транспорта

Из-за разрушения моста в Киеве изменили движение общественного транспорта

  •  13890 просмотра
Обвал Воздухофлотского путепровода: спасатели расчищают дорогу от разрушенных конструкций

Обвал Воздухофлотского путепровода: спасатели расчищают дорогу от разрушенных конструкций

  •  17401 просмотра