Усі ворожі цілі, які летіли на столицю, були знищені – КМВА
Київ • УНН
Всі ворожі цілі, включаючи безпілотні літальні апарати і потенційні крилаті ракети, були успішно знищені силами протиповітряної оборони в околицях столиці України Києва без будь-яких повідомлень про руйнування або жертви.
Нічна повітряна тривога в столиці була повʼязана із загрозою ударних БпЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з півдня, пролетіли крізь Миколаївську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську, Чернігівську області і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку. Про це повідомив голова КМВА Сергій Попок, передає УНН.
Деталі
Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці (тип та кількість в своїх звітах оприлюднять Повітряні Сили)!
На даний момент в столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих (дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються).
Крім того, існувала загроза крилатих ракет від стратегічних бомбардувальників Ту-95. Але на даний момент пуски ракет попередньо не підтверджені. В повітряному просторі України ракети не відслідковуються.
У Києві вибухи, працює ППО20.06.24, 03:25 • 50750 переглядiв