У Києві вибухи, працює ППО
Київ • УНН
У Києві прогриміли вибухи, що змусило системи протиповітряної оборони активуватися, а жителів сховатися, оскільки в столиці і прилеглому регіоні була оголошена повітряна тривога.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО у столиці, передає УНН. У місті оголошена повітряна тривога.
Деталі
На лівому березі столиці працюють сили ППО, написав він.
Доповнення
У Києві триває повітряна тривога. В області, на підступах до Києва працює ППО. Повітряні Сили раніше повідомляли про рух шахедів до столиці.
Сили ППО збили 19 із 21 "шахедів"19.06.24, 07:28 • 36526 переглядiв