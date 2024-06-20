Атака рф на Київщину: влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано, через падіння уламків є пошкодження
Київ • УНН
Російська атака на Київську область не призвела до жертв, але уламки дронів пошкодили лінії електропередач, обладнання підприємства і викликали загоряння трави.
Армія рф у ніч на 20 червня атакувала ударними дронами Київщину. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає. Обійшлось без постраждалих. Через падіння уламків горіла трава, також пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, передає УНН.
Вночі ворог атакував нашу область ударними дронами. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалі відсутні
За його словами, внаслідок падіння уламків біля одного з населених пунктів виникла пожежа трав'яного настилу, яка вже ліквідована.
Також уламками пошкоджені лінії електропередач та обладнання одного з підприємств.
Всі наслідки атаки оперативно ліквідовуються, запевнив Кравченко.
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