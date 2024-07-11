Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

В Киеве начала работать специальная комиссия, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце, где погибли 13 человек, через 2 недели должны быть выводы, можно ли восстановить дом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, заявление которого приводят в КГГА, пишет УНН.

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"Начала работать специальная комиссия, созданная городом, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце. Сегодня провели совещание на месте. За 2 недели специалисты должны сделать технические выводы о возможности восстановления дома, где разрушен подъезд и погибли 13 человек, из них - 5 детей. Это наибольшее количество убитых россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны", - подчеркнул Кличко.

Сообщается, что в доме один подъезд полностью уничтожен и существенно повреждены другие подъезды и рядом расположенные здания. В частности, и помещение школы.

Мэр столицы отметил, что отселенным жителям этого и соседнего домов (это всего около 100 человек) от города предоставляется вся необходимая помощь.

По данным КГГА, в целом повреждениям и разрушениям подверглись 129 зданий города разных форм собственности.

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