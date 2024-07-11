Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом
Киев • УНН
Специальная комиссия начала обследование жилого дома в киевском районе Сырец, где 8 июля в результате российского ракетного удара погибли 13 человек, в том числе 5 детей, чтобы оценить возможность его восстановления.
В Киеве начала работать специальная комиссия, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце, где погибли 13 человек, через 2 недели должны быть выводы, можно ли восстановить дом, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, заявление которого приводят в КГГА, пишет УНН.
Детали
"Начала работать специальная комиссия, созданная городом, которая обследует поврежденный 8 июля российской ракетой жилой дом на Сырце. Сегодня провели совещание на месте. За 2 недели специалисты должны сделать технические выводы о возможности восстановления дома, где разрушен подъезд и погибли 13 человек, из них - 5 детей. Это наибольшее количество убитых россией людей в одном жилом доме в столице, с начала широкомасштабной войны", - подчеркнул Кличко.
Сообщается, что в доме один подъезд полностью уничтожен и существенно повреждены другие подъезды и рядом расположенные здания. В частности, и помещение школы.
Мэр столицы отметил, что отселенным жителям этого и соседнего домов (это всего около 100 человек) от города предоставляется вся необходимая помощь.
По данным КГГА, в целом повреждениям и разрушениям подверглись 129 зданий города разных форм собственности.
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС11 июля 2024, 10:17 • 21380 просмотров