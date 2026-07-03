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Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова

Киев • УНН

 • 6830 просмотра

Генпрокурор сообщил об открытии дела по факту атаки, в результате которой погибло 30 гражданских. Ответственность возлагают на начальника генштаба рф валерия герасимова.

Атака рф на Киев 2 июля: следствие установило непосредственную ответственность начальника генштаба рф герасимова
Фото: Андрей Ходьков

Правоохранители начали расследование ракетно-дроновой атаки рф на Киев 2 июля. По данным следствия, непосредственную ответственность за организацию этой атаки несет начальник генштаба вс россии – первый заместитель министра обороны рф валерий герасимов, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Российский террор имеет конкретные имена, должности и приказы. Офисом Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины начато досудебное расследование по факту комбинированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев и Киевскую область в ночь на 2 июля 2026 года", написал Кравченко.

Как отметил Генпрокурор, жертвами вражеской атаки стали 30 гражданских лиц, которые просто погибли потому, что украинцы. Еще более 90 получили ранения различной степени.

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"Нет, это не случайность. Это системный террор гражданских", - подчеркнул он.

Уголовное производство, указал Кравченко, открыто по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины - нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, а также отдача приказа о совершении таких действий.

"Целями этого удара не были военные или стратегические объекты. россияне умышленно били по жилым домам и гражданской инфраструктуре, забрав жизни невинных людей, по которым сегодня в трауре вся Украина. Такие действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права", - указал Генпрокурор.

По данным следствия, непосредственную ответственность за организацию этой атаки несет начальник генерального штаба вооруженных сил российской федерации – первый заместитель министра обороны рф валерий герасимов. Установлено, что атака была спланирована и организована им по предварительному сговору с высшим политическим руководством государства-агрессора

- сообщил Кравченко.

Реализацию преступного замысла обеспечили подчиненные ему командующие и воинские подразделения, указал Генпрокурор.

"По нашим данным, именно герасимов объединил в единый преступный замысел действия дальней авиации, черноморского флота, сухопутных войск и подразделений беспилотных систем. Это те подразделения, которые бьют по Украине с бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов. Они атакуют наши города ракетами типа "Х", "Кинжал", "Калибр", "Искандер" и ударными БПЛА", - сообщил Генпрокурор.

В рамках этого уголовного производства, по его словам, "будут исследованы и другие массированные ракетные и дроновые атаки по территории Украины".

"Мы устанавливаем полную цепочку ответственности российского командования: от тех, кто принимает преступные решения и превращает террор против мирных людей в государственную политику, до тех, кто непосредственно запускает дроны и ракеты по украинским городам. Каждая роль будет доказана и каждое имя – установлено. Все причастные ответят. Искренние соболезнования всем, кто потерял этой ночью близких и родных, - указал Кравченко. - Военные преступления не имеют срока давности. Я убежден, что личная ответственность герасимова и его сообщников – это лишь вопрос времени. Работаем дальше".

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Юлия Шрамко

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