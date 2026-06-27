Впервые в истории Украины арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА - Кравченко

В Украине впервые арестованные виртуальные активы переданы в управление АРМА. На криптокошелек агентства перечислено более 8,3 млн USDT (около 372 млн грн), изъятых по делу международной киберпреступной группировки, сообщил генпрокурор. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

Сегодня на криптокошелек АРМА перечислено более 8,3 млн USDT – это более 372 млн грн. Это первый случай, когда арестованные криптоактивы фактически переданы в управление государству

Речь идет о цифровых активах, находившихся на криптокошельках, подконтрольных члену международной хакерской группировки. По данным следствия, мошенники осуществляли кибератаки на граждан и компании в странах Европы и США, похищали конфиденциальную информацию, требовали выкуп и легализовывали полученные средства в Украине через приобретение недвижимости, автомобилей и другого дорогого имущества.

Ориентировочный ущерб от деятельности группировки превышает 100 млн долларов США.

В рамках расследования задержаны четыре участника, в том числе организатор. Все находятся под стражей. Арестованы активы на сумму более 11,1 млн долларов США: жилые дома, квартиры, автомобили, 1 млн долларов США наличными и виртуальные активы в эквиваленте более 8,3 млн долларов США.

Современная преступность давно перешла в цифровое пространство. А расследование киберпреступлений давно вышло за пределы Украины. Работаем дальше