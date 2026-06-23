В Украине раскрыли сеть нелегальных онлайн-казино с оборотом более 141 млн грн - Кравченко

Правоохранители раскрыли группу лиц, организовавших работу нелегальных онлайн-казино "Dragons Gold", "Slotoland" и "Rino". По данным следствия, за почти четыре года через счета и криптокошельки, связанные с деятельностью сети, прошло более 141 млн грн. Пятерым фигурантам сообщено о подозрении. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, пишет УНН.

141 миллион гривен в обход закона. Именно столько, по данным следствия, прошло через нелегальные онлайн-казино, которые годами работали в Украине. Пока одни работают и платят налоги, другие строят теневой бизнес, зарабатывая на азарте людей и пряча прибыль от государства - заявил Кравченко.

Генпрокурор отметил, что пятеро участников организованной группы наладили работу нелегальных онлайн-казино под брендами "Dragons Gold", "Slotoland" и "Rino". Без лицензий, без контроля, без уплаты налогов.

За почти четыре года через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн грн. Еще более 1,84 млн USDT поступило на криптокошельки, связанные с деятельностью этой сети. Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн грн.

Особенно показательно, что одним из организаторов, по данным следствия, оказался действующий адвокат. Человек, который по своей профессии должен стоять на защите закона, сам стал участником схемы по его обходу - подчеркнул Кравченко.

Проведено 10 обысков. Пятерым фигурантам сообщено о подозрении. По ходатайству прокуроров организатору избрана мера пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога почти 5 млн грн.

Нелегальный игорный бизнес – это не про развлечения. Это про теневые средства, отмывание денег и системное нарушение закона. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто был причастен к организации, финансированию и обслуживанию этой схемы - резюмировал Генпрокурор.

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