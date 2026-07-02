путин продолжит "побеждать" жилые дома, чтобы не завершать эту войну — Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что у россии нет аргументов для войны, кроме террора баллистикой. Он подчеркнул необходимость усиления ПВО и собственного производства систем защиты в Европе.
россия уже не имеет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, а российский диктатор владимир путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
россия уже не имеет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики, вот такого террора. путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. И справиться с этим можно и достаточными поставками антибаллистики, и значительно более быстрой работой по созданию своей антибаллистики в Европе
Президент напомнил, что на днях будет саммит НАТО, другие форматы, и именно это должно стать одним из ключевых результатов – ПВО.
Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна иметь собственную достаточную способность защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой – от российской баллистики. Уже долго длится разговор с американской администрацией о лицензиях на производство Patriot. Я хочу поблагодарить все страны, которые помогают через программу PURL, и это позволяет нам покупать ракеты для ПВО – именно Patriot. Но чтобы реально надежно защищать жизни, нужно свое производство. Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы партнеры не наблюдали просто без действий, когда разрушаются человеческие жизни, а усиливали давление на россию и заставляли ее завершать войну.