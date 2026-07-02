путин продолжит "побеждать" жилые дома, чтобы не завершать эту войну — Зеленский

россия уже не имеет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, а российский диктатор владимир путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

россия уже не имеет ни одного другого аргумента в пользу своей войны, кроме своей баллистики, вот такого террора. путин и дальше собирается "побеждать" жилые дома, чтобы не заканчивать эту войну. И справиться с этим можно и достаточными поставками антибаллистики, и значительно более быстрой работой по созданию своей антибаллистики в Европе - сказал Зеленский.

Президент напомнил, что на днях будет саммит НАТО, другие форматы, и именно это должно стать одним из ключевых результатов – ПВО.

Если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников. Европа должна иметь собственную достаточную способность защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой – от российской баллистики. Уже долго длится разговор с американской администрацией о лицензиях на производство Patriot. Я хочу поблагодарить все страны, которые помогают через программу PURL, и это позволяет нам покупать ракеты для ПВО – именно Patriot. Но чтобы реально надежно защищать жизни, нужно свое производство. Европейское производство здесь, у нас, в Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержало бы и Соединенные Штаты в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа для защиты жизней - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что важно, чтобы партнеры не наблюдали просто без действий, когда разрушаются человеческие жизни, а усиливали давление на россию и заставляли ее завершать войну.