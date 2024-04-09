Атака рф на Харьков: известно о двух раненых

Два человека получили ранения в результате атаки российских войск на Харьков, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В результате ударов оккупантов по Харькову предварительно два человека получили ранения - написал Синегубов в Telegram.

Профильные службы, по его словам, работают на местах.

Напомним

Российские войска ударили по Харькову, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Как уточнил мэр Харькова Игорь Терехов, два "прилета", предварительно, КАБов, зафиксировано по центральной части города.

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