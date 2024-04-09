Атака рф на Харьков: известно о двух раненых

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kharkivХарьков
Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
  •  107062 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
  •  107159 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  135794 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  128249 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Эксклюзив
Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода
7 апреля 2024, 17:08  •  165703 просмотра

Солнечное затмение: астролог рассказала про особенности этого периода

Эксклюзив
Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога
7 апреля 2024, 07:44  •  130274 просмотра

Защита от солнца: советы и развенчание мифов от врача-дерматолога

Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
5 апреля 2024, 18:30  •  206393 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  193342 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  183066 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  153018 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

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5 апреля 2024, 10:51  •  321947 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  344735 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  403966 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  471253 просмотра

Атака рф на Харьков: известно о двух раненых

Два человека получили ранения в результате российских ударов по Харькову, экстренные службы отреагировали на инцидент.

Общество •   •  9874 просмотра
Атака рф на Харьков: известно о двух раненых

Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Президент Зеленский проинспектировал строительство фортификационных сооружений и оборонительных систем вблизи границы с россией в Харьковской области.

Война •   •  13489 просмотра
Президент осмотрел, как проходит строительство фортификаций на Харьковщине

Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

Семья 16-летнего парня, который погиб на станции фуникулера в Киеве, поддерживает ходатайство прокуратуры о взятии под стражу правоохранителя, которого подозревают в толкании подростка, что привело к его смертельной травме.

Криминал и ЧП •   •  12335 просмотра
Убийство подростка на станции фуникулера: семья погибшего поддерживает ходатайство об аресте подозреваемого

россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

Российские войска атаковали Харьков, что повлекло взрывы в центральной части города, по словам местных чиновников.

Война •   •  12333 просмотра
россияне атаковали Харьков, зафиксировали два прилета по центральной части города

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове, Украина, прогремели взрывы. Воздушные силы предупредили о пуске управляемых авиабомб в регионе, призвав оставаться в укрытиях.

Общество •   •  13977 просмотра
В Харькове прогремели взрывы

Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Украина планирует привлечь максимум инноваций и наладить серийное производство оборудования, чтобы процесс очистки от российских минных полей 26% своей территории занял годы, а не десятилетия.

Война •   •  12597 просмотра
Уже две сертифицированные отечественные машины привлечены к разминированию, проходят испытания третьей - Шмыгаль

Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены

В результате пожара в жилом доме, где находился приют для животных в Береговом, Закарпатская область, погибло 19 котов, но 40 других пушистых животных удалось спасти.

Общество •   •  13451 просмотра
Пожар произошел в приюте для животных в Берегово: погибло 19 котов, 40 животных спасены

Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль

Кабинет Министров выделил почти 24 миллиона гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы для восстановления поврежденной врагом медицинской инфраструктуры.

политика •   •  13848 просмотра
Кабмин выделит почти 24 млн гривен на капитальный ремонт поликлиники Черниговской центральной районной больницы - Шмыгаль

С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

Кражи украинского зерна с оккупированных территорий происходят под руководством российских военных чиновников, а также коллаборационистов, которые сотрудничают с захватчиками.

Война •   •  12873 просмотра
С начала года оккупанты вывезли из оккупированного Мариуполя более 50 тысяч тонн зерна - Центр нацсопротивления

россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА

В Константиновке Донецкой области в результате российского авиаудара погиб 1 человек, 2 получили ранения, еще 2 могут быть под завалами, а в Соколе в результате обстрела был ранен еще один человек.

Война •   •  11536 просмотра
россияне нанесли авиаудар по Константиновке в Донецкой области, есть погибший и раненые - ОВА