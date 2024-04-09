Атака рф на Харьков: госпитализированы пострадавшие мужчина и женщина

Двое мужчин и одна женщина пострадали в результате вражеского обстрела в Харькове, двое из них были госпитализированы, а одному оказали помощь на месте, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Среди пострадавших в результате обстрела Харькова - двое мужчин и одна женщина. 31-летний мужчина и 33-летняя женщина с осколочными ранениями и взрывными травмами госпитализированы в медучреждение. Мужчине 55 лет оказана помощь на месте", - указал Синегубов в Telegram.

В Харькове россияне дважды ударили по гражданскому предприятию, ранены 3 работника, под завалами могут быть люди - ОВА