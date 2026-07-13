Атаки рф и непогода оставили без света часть четырех областей
Киев • УНН
Из-за боевых действий и обстрелов энергообъектов без света временно остаются потребители в Запорожской, Сумской и Харьковской областях. Также из-за непогоды обесточены 29 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях.
Из-за вражеских атак и непогоды без света остаются потребители в 4 областях, графиков отключений не предусматривается, сообщили в понедельник в Минэнерго, пишет УНН.
Вражеские атаки
"В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения", - сообщили в Минэнерго.
Энергетики, как указано, работают, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.
Непогода
"Из-за непогоды без электроснабжения остается 29 населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях", - говорится в сообщении.
Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Будут ли графики
"Применение ограничений сегодня не прогнозируется", - говорится в сообщении.
А активное энергопотребление сегодня, отметили в Минэнерго, стоит перенести на дневное время - с 11:00 до 15:00.
По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к снижению. Сегодня, 13 июля, по состоянию на 09:30, оно было на 2,4% ниже, чем в то же время предыдущего рабочего дня – в пятницу, 10 июля. Причина изменений – снижение температуры воздуха в большинстве областей Украины. Вчера, 12 июля, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 3,1% выше, чем максимум предыдущего воскресенья – 5 июля.
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