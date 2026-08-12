Атака рф 12 августа оставила без света 5 тысяч абонентов в Запорожской области - ОВА
Киев • УНН
В результате российского удара 12 августа в Кушугумской общине Запорожской области без электроснабжения остались около 5 тысяч абонентов. Восстановительные работы начнут, когда позволят условия безопасности.
российская атака 12 августа привела к отключению электроснабжения для 5 тысяч абонентов в Кушугумской общине Запорожской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Фёдорова.
Детали
В результате вражеского удара в Кушугумской общине около 5 тысяч абонентов остались без электроснабжения. Восстановительные работы будут начаты, как только позволят условия безопасности
Напомним
российские войска ночью 12 августа атаковали Запорожье, в результате удара повреждены торговый центр и частный дом, в зданиях возникли пожары.