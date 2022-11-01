Атака Полтавской области беспилотниками: в ОП показали последствия

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"Сегодня ночью Полтавскую область атаковали беспилотники. Российские террористы нанесли 4 удара. Повреждена гражданская инфраструктура. Обломки попали на складские помещения в Полтаве, в результате чего возник пожар. В течение следующего часа в этот же район попали еще 3 БПЛА. Общая площадь пожара 3600 м2. Пожар уже ликвидирован. Погибших и пострадавших не зафиксировано", – написал Тимошенко.

По его словам, пожар уже потушили. Погибших и пострадавших нет.

Напомним

Ночью 1 ноября глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что над областью сбили три беспилотника.