Атака Полтавщини безпілотниками: в ОП показали наслідки

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"Сьогодні вночі Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали 4 удари. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі 3600 м2", – написав Тимошенко.

За його словами, пожежу вже загасили. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо

Вночі 1 листопада голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю збили три безпілотники.