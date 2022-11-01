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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Атака Полтавщини безпілотниками: в ОП показали наслідки

Атака Полтавщини безпілотниками: в ОП показали наслідки

Київ • УНН

 • 348037 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Цієї ночі російські війська атакували Полтавщину безпілотниками – пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждалих немає. Наслідки ворожих ударів показав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні вночі Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали 4 удари. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі 3600 м2", – написав Тимошенко.

За його словами, пожежу вже загасили. Загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо

Вночі 1 листопада голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю збили три безпілотники.

Українські Національні Новини

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