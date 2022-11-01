Атака Полтавщини безпілотниками: в ОП показали наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Цієї ночі російські війська атакували Полтавщину безпілотниками – пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждалих немає. Наслідки ворожих ударів показав у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Сьогодні вночі Полтавщину атакували безпілотники. Російські терористи завдали 4 удари. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Уламки потрапили на складські приміщення в Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа. Протягом наступної години в цей же район поцілили ще 3 БПЛА. Загальна площа пожежі 3600 м2", – написав Тимошенко.
За його словами, пожежу вже загасили. Загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо
Вночі 1 листопада голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що над областю збили три безпілотники.