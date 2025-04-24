Атака по Киеву: количество пострадавших возросло до 21

В результате вражеской атаки по Киеву в ночь на четверг, 24 апреля, пострадал как минимум 21 человек. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что все пострадавшие были госпитализированы.

Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения. ... Экстренные службы работают на местах - отметил Кличко.

Он также рассказал, что в Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание в нежилой застройке, есть разрушения.

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Виталия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

В эту же ночь Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.

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