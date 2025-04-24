Атака по Киеву: количество пострадавших возросло до 21

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили
23 апреля, 17:58 • 14368 просмотра

Украинская делегация встретилась с Келлогом: о чем говорили

23 апреля, 15:00 • 41282 просмотра

В Лондоне прошла встреча официальных лиц коалиции желающих по войне в Украине. В ОП раскрыли детали

23 апреля, 14:18 • 65733 просмотра

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

Эксклюзив
23 апреля, 13:00 • 45017 просмотра

Похороны на военном мемориальном кладбище: когда будет график и на каком этапе строительство

Эксклюзив
23 апреля, 12:40 • 75619 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"

Эксклюзив
23 апреля, 12:29 • 41985 просмотра

Землетрясение в Стамбуле: в МИД говорят, что украинцы в консульство не обращались

Эксклюзив
23 апреля, 11:49 • 36564 просмотра

Украина усилит защиту адвокатов: подписание Конвенции Совета Европы ожидается в мае - глава подкомитета ВР

Эксклюзив
23 апреля, 11:37 • 32431 просмотра

Боится потерять контроль: юрист объяснил, почему глава АРМА Дума блокирует реформу агентства

Эксклюзив
23 апреля, 08:41 • 35306 просмотра

Как безопасно покупать онлайн: советы эксперта по кибербезопасности

23 апреля, 07:58 • 44569 просмотра

Цена на газ для украинцев останется неизменной еще год - Нафтогаз

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
1м/с
45%
747 мм
Популярные новости

МИД Польши и Украины отреагировали на акт вандализма в отношении могилы воинов УПА

23 апреля, 15:16 • 11006 просмотра

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 17594 просмотра

В Киеве взорвалась машина: на месте работают взрывотехники и кинологи

23 апреля, 15:43 • 8564 просмотра

Канье Уэст сбежал в Испанию, чтобы признаться в сексуальных отношениях со своим братом: жена рэпера отправилась с ним

23 апреля, 15:46 • 11438 просмотра

США стали лучше понимать позицию россии по Украине - Рубио

23 апреля, 16:32 • 8732 просмотра
публикации

Поразка 51-го арсенала ГРАУ: какие еще склады с оружием были атакованы в рф

23 апреля, 14:18 • 65733 просмотра

Выход один - Зима "на выход", или почему главный юрист НБУ должен покинуть должность

23 апреля, 13:44 • 50822 просмотра

НАБУгейт: адвокаты требуют от НАБУ изменить группу детективов - "с пиарщиков на профессионалов"
Эксклюзив

23 апреля, 12:40 • 75619 просмотра

Отобрать землю - уничтожить науку: почему земли НААН нельзя передавать Фонду госимущества

23 апреля, 11:46 • 65014 просмотра

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

23 апреля, 06:48 • 80752 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Андрей Ермак

Андрей Сибига

Марко Рубио

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Лондон

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Брак Шекспира мог быть счастливее, чем считалось ранее - новое исследование

23 апреля, 15:29 • 17682 просмотра

Новое фото принца Луи опубликовали в честь его 7-летия

23 апреля, 13:53 • 26782 просмотра

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 39122 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 38373 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 68184 просмотра
Актуальное

Facebook

Тесла Модель Y

Шахед-136

Твиттер

Хранитель

Атака по Киеву: количество пострадавших возросло до 21

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

В результате ночной атаки на Киев пострадал по меньшей мере 21 человек, все госпитализированы. Наибольший удар пришелся на Святошинский район, есть возгорания и разрушения.

Атака по Киеву: количество пострадавших возросло до 21

В результате вражеской атаки по Киеву в ночь на четверг, 24 апреля, пострадал как минимум 21 человек. Об этом сообщил столичный городской голова Виталий Кличко, информирует УНН.

Детали

Он уточнил, что все пострадавшие были госпитализированы.

Больше всего пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения. ... Экстренные службы работают на местах

- отметил Кличко.

Он также рассказал, что в Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание в нежилой застройке, есть разрушения.

Напомним

В Киеве в ночь на четверг, 24 апреля, прогремели мощные взрывы. По словам городского головы Виталия Кличко, в столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

В эту же ночь Харьков был атакован ракетами. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Впоследствии он уточнил, что этой ночью Харьков подвергся семи ракетным ударам.

Атака россиян по Украине 24 апреля: в Киевской области под удар попал жилой дом24.04.25, 02:23 • 1942 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

ВойнаКиев
Виталий Кличко
Киев
Brent
$66.12
Bitcoin
$93,791.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,321.39
Ethereum
$1,802.99