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Атака по Києву: кількість постраждалих зросла до 21

Київ • УНН

 • 2118 перегляди

Внаслідок нічної атаки на Київ постраждала щонайменше 21 людина, усіх госпіталізовано. Найбільшого удару зазнав Святошинський район, є загоряння та руйнування.

Атака по Києву: кількість постраждалих зросла до 21

Внаслідок ворожої атаки по Києву в ніч на четвер, 24 квітня, постраждала щонайменше 21 людина. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

Він уточнив, що всіх постраждалих було госпіталізовано.

Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. ... Екстрені служби працюють на місцях

- зазначив Кличко.

Він також розповів, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання в нежитловій забудові, є руйнування.

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

Атака росіян по Україні 24 квітня: на Київщині під удар потрапив житловий будинок24.04.25, 02:23 • 2042 перегляди

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