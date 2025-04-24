Атака по Києву: кількість постраждалих зросла до 21

Внаслідок ворожої атаки по Києву в ніч на четвер, 24 квітня, постраждала щонайменше 21 людина. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко, інформує УНН.

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Він уточнив, що всіх постраждалих було госпіталізовано.

Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування. ... Екстрені служби працюють на місцях - зазначив Кличко.

Він також розповів, що у Подільському районі столиці внаслідок падіння уламків сталося загорання в нежитловій забудові, є руйнування.

Нагадаємо

У Києві в ніч на четвер, 24 квітня, пролунали потужні вибухи. За словами міського голови Вітпалія Кличка, у столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

Цієї ж ночі Харків був атакований ракетами. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Згодом він уточнив, що цієї ночі Харків зазнав сім ракетних ударів.

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