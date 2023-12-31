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Атака на Херсон: количество пострадавших увеличилось

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 16:02  •  22506 просмотра

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В результате российского нападения на Херсон погиб ребенок и пять человек получили ранения, в том числе две женщины и еще один ребенок.

Из-за атаки россиян по Херсону после обеда погиб ребенок, и еще три человека были ранены. В частности вечером, глава ОВА Александр Прокудин сообщил о двух пострадавших женщинах, передает УНН.

Уточненная информация! Из-за вражеского удара пострадали также две херсонки. 32-летняя женщина госпитализирована с минно-взрывной травмой. У 65-летней горожанки осколочное ранение спины. Пострадавшим оказывают помощь в больнице.

- написал Прокудин.

Дополнительно

Председатель МВА Херсона Роман Мрочко сообщил, что за несколько часов до Нового Года погиб 11-летний мальчик, и 9-летний - был тяжело ранен.

По его данным армейцы рф атаковали областной центр после 15.00 с временно оккупированного левого берега. Хокрема, под удар попали жители Корабельного района города.

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Напомним,

Ранее УНН писал что из-за последней атаки на Херсон погиб подросток, и еще один ребенок попал с травмами в больницу.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Атака на Херсон: кількість постраждалих збільшилась
Kherson attack: the number of victims has increased
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