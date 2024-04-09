Атака на авиационный завод в воронежской области рф: источники сообщили, что это спецоперация ГУР

В воронежской области рф два беспилотника атаковали Авиационный завод №711, который находится рядом с борисоглебским учебным авиационным центром. Это операция Главного управления разведки министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщил собственный источник.

Детали

Как рассказал источник УНН, ночью дроны ГУР атаковали Авиационный завод №711, который находится в воронежской области рф.

"Это спецоперация Главного управления разведки", - сообщил источник.

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Сегодня росСМИ сообщали, что в воронежской области рф ночью 9 апреля два беспилотника атаковали борисоглебский учебный авиационный центр, есть повреждения, пострадавших нет.

Источник уточнил, что дроны атаковали именно авиационный завод, а борисоглебский учебный авиационный центр находится на одной территории рядом с заводом.

Авиационный завод №771 занимается ремонтом вооружения и военной техники для минобороны рф.