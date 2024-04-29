Атака дронов на аэродром в краснодарском крае рф: появились спутниковые фото

В сети появились спутниковые фото атакованного в ночь на 27 апреля аэродрома в станице Кущевская Краснодарского края. Об этом пишет УНН со ссылкой на OSINT-аналитика Брейди Африка.

Детали

На спутниковых снимках видны следы большого пожара на одном из стояночных мест. Однако несмотря на наличие черных следов, нигде не видно никаких обломков.

Аналитики предполагают, что россияне оперативно убрали обломки, или же на этом месте мог находиться склад боеприпасов, горюче-смазочных материалов или размещался автотранспорт.

Меньшее по площади пятно находится напротив стояночного места, там также мог размещаться самолет, склад или автотранспорт.

Напомним,

В ночь на 27 апреля кроме аэродрома дроны атаковали нефтяную инфраструктуру и другие объекты в Славянском, Северском и Кущевском районах Краснодарского края.

Всего, по заявлениям местных властей, Краснодарский край атаковали 66 дронов.

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