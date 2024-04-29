Атака дронів на аеродром у краснодарському краї рф: з'явились супутникові фото
Київ • УНН
Супутникові фотографії показують сліди великої пожежі на аеродромі в краснодарському краї, після атаки безпілотника 27 квітня; аналітики припускають, що це міг бути склад боєприпасів або місце зберігання пального.
У мережі з'явились супутникові фото атакованого в ніч на 27 квітня аеродрому у станиці Кущівська Краснодарського краю. Про це пише УНН з посиланням на OSINT-аналітика Брейді Афріка.
Деталі
На супутникових знімках видно сліди великої пожежі на одному зі стоянкових місць. Проте не дивлячись на наявність чорних слідів, ніде не видно жодних уламків.
Аналітики припускають, що росіяни оперативно прибрали уламки, або ж на цьому місті міг знаходитися склад боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів або розміщувався автотранспорт.
Менша за площею пляма знаходиться напроти стоянкового місця, там також міг розміщуватися літак, склад або автотранспорт.
Нагадаємо
У ніч на 27 квітня окрім аеродрому дрони атакували нафтову інфраструктуру та інші об’єкти у Слов’янському, Сіверському та Кущівському районах Краснодарського краю.
Всього, за заявами місцевої влади, Краснодарський край атакували 66 дронів.
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