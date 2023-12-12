Атака беспилотников: в Одессе работает ПВО

ПВО работает в Одессе, передает УНН со ссылкой на сообщение Сил обороны юга.

"Идет боевая работа! Будьте в укрытиях!" - сообщили в Силах обороны юга.

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Ранее СМИ сообщили, что в Одессе были слышны звуки взрывов.

"ОДЕССА, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не выходите на улицу! Наши ребята работают", - сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Перед тем в Воздушных силах сообщили о группе "шахедов" в направлении Одессы.