Атака беспилотников: в Одессе работает ПВО
Киев • УНН
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО в Одессе
ПВО работает в Одессе, передает УНН со ссылкой на сообщение Сил обороны юга.
"Идет боевая работа! Будьте в укрытиях!" - сообщили в Силах обороны юга.
Добавим
Ранее СМИ сообщили, что в Одессе были слышны звуки взрывов.
"ОДЕССА, очень прошу: не выходите из безопасных мест и не подходите к окнам! Не выходите на улицу! Наши ребята работают", - сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер.
Перед тем в Воздушных силах сообщили о группе "шахедов" в направлении Одессы.
Атака беспилотников: в Одессе работает ПВО
В Силах обороны юга сообщили о работе ПВО в Одессе.
Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с Байденом
Президент Украины попытается "добиться увеличения финансирования Украины, поскольку россия продолжает свое вторжение".
Украина должна закрыть 24 вакансии ВАКС до августа 2024 года - меморандум с МВФ
Украина обязуется заполнить 24 новые должности в Высшем антикоррупционном суде до конца июля 2024 года, в соответствии с опубликованным МВФ меморандумом, обеспечив конкурсный процесс отбора с участием международного сообщества.
Азербайджан предоставит Украине энергетическую помощь на более 7,6 млн долларов
Азербайджан предоставляет Украине энергетическую помощь на сумму более 7,6 млн долларов, включая 20 грузовиков с электрическими кабелями и трансформаторные станции, которые помогут восстановить энергосистему.
"Такой вопрос не стоит": Умеров опроверг слухи о возможном увольнении Залужного
Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что отставка Главнокомандующего Валерия Залужного не рассматривается. Умеров заверил, что о любых изменениях в командовании будет сообщено открыто.
Спикер Палаты представителей США назвал встречу с Зеленским "хорошей", а вот позицию по помощи Украине - неизменной
Майк Джонсон встретился с Президентом Украины Зеленским и подчеркнул, что США должны приоритезировать решение своих пограничных проблем, прежде чем оказывать помощь Украине, критикуя отсутствие у Белого дома четкой стратегии и надзора за расходованием средств.
Нардеп Герега задекларировал вид на жительство в Испании и элитную недвижимость на 100 млн гривен
Народный депутат Украины Александр Герега имеет вид на жительство в Испании с 2021 года и задекларировал недвижимость в Испании стоимостью около 100 миллионов гривен, записанную на жену.
Послы ЕС до сих пор не согласовали 12-й пакет санкций против рф, в Австрии есть жалоба - журналист
Послы ЕС не достигли консенсуса по 12-му пакету санкций против россии, поскольку Австрия протестует против того, что Украина назвала "Райффайзен Банк" спонсором войны.
США расширили антироссийские санкции, добавив более 250 физических и юридических лиц, способствующих в финансировании ВПК и ОПК рф
США расширили санкции против россии, нацеленные на почти 200 организаций и 30 физических лиц внутри государства, и еще более сотни тех, кто помогает российской оборонной промышленности из других стран. В частности, санкции распространяются на субъекты третьих стран, которые способствуют россии в ведении войны.
Экономика Украины демонстрирует позитивные сигналы - Шмыгаль
По словам Премьера, положительно влияют на экономику государственные программы поддержки бизнеса, восстановление инфраструктуры, стабильная работа юго-западного экспортного логистического коридора и другие факторы, в частности сознание бизнеса.