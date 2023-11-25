Атака беспилотника в Киеве: 5 раненых, в том числе ребенок, обломки завалили двух женщин
Киев • УНН
В результате атаки беспилотника в Киеве пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок; пострадавшие получили немедленную медицинскую помощь.
Киевская городская военная администрация сообщила о пятерых пострадавших в результате массированной атаки дронов на столицу, среди них 11-летний ребенок, пишет УНН.
По уточненной информации КГВА, в результате вражеской атаки пострадало 5 человек.
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"Самому младшему, ребенку - 11 лет, самому старшему - 65. Из них три острых реакции на стресс. Еще у двух резаные раны конечностей. Всем вовремя оказана медицинская помощь", - сообщили в КГВА.
Дополнение
Мэр столицы Виталий Кличко сообщал, что в жилом доме в Соломенском районе, в результате падения обломков БПЛА, произошло разрушение на втором этаже пятиэтажки. Под завалами оказались две женщины.
Напомним
Ночью 25 ноября 2023 года противник выпустил по Украине рекордное количество ударных БПЛА типа "Shahed".
Атака беспилотника в Киеве: 5 раненых, в том числе ребенок, обломки завалили двух женщин
В результате атаки беспилотника в Киеве пострадали пять человек, в том числе 11-летний ребенок; пострадавшие получили немедленную медицинскую помощь.
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