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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 73363 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100057 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134602 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133288 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131207 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125753 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162950 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117893 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141482 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145318 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Астрономы сдвинули магнитную бурю

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. Астрономы прогнозируют 9 февраля магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1. Такие же возбуждения должны были состояться и сегодня, но геомагнитная ситуация изменилась. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лабораторию рентгеновской астрономии Солнца.

"9 февраля до 6 утра будут фиксироваться магнитные возбуждения близкие к магнитной буре первого уровня G1", - говорится в сообщении.

Согласно стандартной шкалы NOAA (Национальная атмосферная администрация США), бури класса 1 способны влиять на энергетические системы - слабые флуктуации в энергетических системах, на космические аппараты - небольшое влияние на системы управления космическими аппаратами, на наземные системы - полярные сияния видны на высоких широтах ( до 60 градусов), на начало миграций животных.

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По данным специалистов, наибольшие магнитные бури 2018 было зарегистрировано прошлой весной, 18-19 марта, 20 апреля и 5-6 мая 2018 года, когда индекс геомагнитной активности достигал значения 6, что соответствует бури уровня 2 по максимально возможной пятибалльной шкале. Все остальные события прошлого года, включая и магнитную бурю 18 июня, относятся к минимальному уровню 1.

Кроме того 11 сентября на Земле наблюдалась одна из крупнейших магнитных бурь прошлого года.

Напомним, ученые заявили о смене орбиты Земли.

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