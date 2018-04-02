Астрономы нашли галактику без темной материи

По общей теории во Вселенной темной материи в разы больше, чем обычной, с которой составлены звезды, планеты и мы сами. Считается, что она играет определяющую роль в образовании и эволюции крупномасштабных структур Вселенной, галактик и их скоплений. Ее гравитация доминирует, определяя жизнь газовых облаков и звезд. Более того, предполагают существование целых “темных галактик”, совершенно лишенных обычных вещества и звезд. Например, галактика Dragonfly 44, открытая три года назад, состоит из темной материи на 99,99%.

Полной неожиданностью стало то, что астрономы из Йельского университета недавно обнаружили галактику, практически лишенную темной материи. Найти NGC 1052-DF2 удалось с помощью телескопа Dragonfly Telephoto Array, сконструированного профессором Питером ван Доккум совместно с коллегами из Канады. Даже внешне она выделяется на общем фоне — галактика “прозрачна” и выглядит как крайне разреженный небольшое скопление, в котором изредка встречаются компактные немногочисленные группы звезд.

Более мощные телескопы гавайской обсерватории WM Keck позволили установить скорость движения десятка таких скоплений в NGC 1052-DF2. Она также оказалась в несколько раз меньше обычной — около 10 км/с. Наконец, астрономы оценили массу галактики, которая практически совпала с массой всех ее звезд.

“Если там и есть темная материя, то ее крайне мало, но считалось, что она является важнейшим компонентом. Это заставляет заново взглянуть на привычные представления о строении галактик и показывает, что темная материя реальна. Она ведет собственное существование, отдельное от других компонентов. Также можно предположить, что существует не только один, стандартный, механизм формирования галактик”, — объясняет Ван Доккум. Дальнейшие исследования могут показать, почему же NGC 1052-DF2 такая уникальная и что с этим теперь делать дальше.

Как сообщал УНН, в Великобритании состоялась церемония прощания с ученым Стивеном Хокингом.