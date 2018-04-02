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Астрономи знайшли галактику без темної матерії

Астрономи знайшли галактику без темної матерії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Астрономи знайшли галактику, що цілком складається зі звичайних зірок, що йде в розріз з переконанням, що темна матерія домінує в усіх галактиках і великих скупченнях. Про це повідомляє УНН з посиланням на науковий портал Phys.org.

За загальною теорією у Всесвіті темної матерії в рази більше, ніж звичайної, з якої складені зірки, планети й ми самі. Вважається, що вона відіграє визначальну роль в утворенні та еволюції великомасштабних структур Всесвіту, галактик та їх скупчень. Її гравітація домінує, визначаючи життя газових хмар і зірок. Більш того, припускають існування цілих “темних галактик”, зовсім позбавлених звичайних речовини та зірок. Наприклад, галактика Dragonfly 44, відкрита три роки тому, складається з темної матерії на 99,99%.

Цілковитою несподіванкою стало те, що астрономи з Єльського університету нещодавно виявили галактику, практично позбавлену темної матерії. Знайти NGC 1052-DF2 вдалося за допомогою телескопа Dragonfly Telephoto Array, сконструйованого професором Пітером ван Доккум спільно з колегами з Канади. Навіть зовні вона виділяється на загальному тлі — галактика “прозора” і виглядає як вкрай розріджене невелике скупчення, в якому зрідка зустрічаються компактні нечисленні групи зірок.

Більш потужні телескопи гавайської обсерваторії W. M. Keck дозволили встановити швидкість руху десятка таких скупчень в NGC 1052-DF2. Вона також виявилася в кілька разів менше звичайної — близько 10 км/с. Нарешті, астрономи оцінили масу галактики, яка практично збіглася з масою всіх її зірок.

“Якщо там і є темна матерія, то її вкрай мало, але ж вважалося, що вона є найважливішим компонентом. Це змушує заново поглянути на звичні уявлення про будову галактик і показує, що темна матерія реальна. Вона веде власне існування, окреме від інших компонентів. Також можна припустити, що існує не тільки один, стандартний, механізм формування галактик”, — пояснює Ван Доккум. Подальші дослідження можуть показати, чому ж NGC 1052-DF2 така унікальна та що з цим тепер робити надалі.

Як повідомляв УНН, у Великій Британії відбулася церемонія прощання з вченим Стівеном Гокінгом.

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