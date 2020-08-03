Астронавты Херли и Бенкен поблагодарили экипаж МКС и Илона Маска
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые вернулись на Землю на космическом корабле Crew Dragon, назвали экипаж Международной космической станции (МКС) суперкомандой. С такими словами они выступили в воскресенье по прибытии в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), куда они были доставлены самолетом с авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида, передает УНН.
С 31 мая астронавты находились на борту МКС вместе с астронавтом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Крисом Кэссиди и российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. “Как уже сказал Даг, нам была предоставлена роскошная возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом Кэссиди, Анатолием и Иваном, — сказал Бенкен — Они проявили настоящую заботу про нас”. “Я даже не могу себе представить, что еще Крис мог бы подготовить для нашего прибытия”, — отметил он.
Херли в свою очередь поблагодарил руководство американского космического ведомства, а также главу компании SpaceX Илона Маска. “Оказаться сейчас здесь, выполнив первый полет на Dragon — это просто невероятно”, — указал он, отметив также, что поздравить астронавтов, несмотря на пандемию нового коронавируса, собралось большое количество людей.
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“Я думаю, что этому может порадоваться весь мир, это можно считать достижение человечества”, — отметил в свою очередь Маск. “В наши дни появляется не так много хороших новостей, и это одно из тех событий, которому можно порадоваться независимо от того, в какой точке планеты вы живете. Надеюсь, мы украсили ваш день”, — подчеркнул основатель SpaceX.
Ранее корабль SpaceX Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнения в Мексиканском заливе.