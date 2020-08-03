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4 марта, 13:25 • 109272 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129544 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102480 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104339 просмотра

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Астронавты Херли и Бенкен поблагодарили экипаж МКС и Илона Маска

Астронавты Херли и Бенкен поблагодарили экипаж МКС и Илона Маска

Киев  •  УНН

 • 19622 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Американские астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен, которые вернулись на Землю на космическом корабле Crew Dragon, назвали экипаж Международной космической станции (МКС) суперкомандой. С такими словами они выступили в воскресенье по прибытии в Центр космических полетов имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас), куда они были доставлены самолетом с авиабазы американских ВМС Пенсакола в штате Флорида, передает УНН.

С 31 мая астронавты находились на борту МКС вместе с астронавтом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Крисом Кэссиди и российскими космонавтами Анатолием Иванишиным и Иваном Вагнером. “Как уже сказал Даг, нам была предоставлена роскошная возможность попасть в суперкоманду на борту МКС с Крисом Кэссиди, Анатолием и Иваном, — сказал Бенкен — Они проявили настоящую заботу про нас”. “Я даже не могу себе представить, что еще Крис мог бы подготовить для нашего прибытия”, — отметил он.

Херли в свою очередь поблагодарил руководство американского космического ведомства, а также главу компании SpaceX Илона Маска. “Оказаться сейчас здесь, выполнив первый полет на Dragon — это просто невероятно”, — указал он, отметив также, что поздравить астронавтов, несмотря на пандемию нового коронавируса, собралось большое количество людей.

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“Я думаю, что этому может порадоваться весь мир, это можно считать достижение человечества”, — отметил в свою очередь Маск. “В наши дни появляется не так много хороших новостей, и это одно из тех событий, которому можно порадоваться независимо от того, в какой точке планеты вы живете. Надеюсь, мы украсили ваш день”, — подчеркнул основатель SpaceX.

Ранее корабль SpaceX Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнения в Мексиканском заливе.

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