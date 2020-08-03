У NASA заявили, що місія Crew Dragon є лише початком: попереду подорож на Місяць

"Сьогодні (2 серпня - ред.) відбулась велика перемога, але ми лише на початку. Космічна програма "Артеміда" має на меті повернення людини на Місяць. Ми плануємо полетіти на Місяць і залишитись там. Ми збираємось навчитися, як жити і працювати там протягом тривалого часу", - сказав Брайденстайн.

Програма з освоєння Місяця під назвою “Артеміда” буде складатися з трьох етапів: перша місія (Artemis 1), що передбачає непілотований випробувальний політ “Оріона” навколо Місяця і його повернення на Землю, запланована на другу половину 2020 року. Другий етап (Artemis 2) — обліт супутника Землі з екіпажем на борту — повинен відбутися в 2022 році. На третьому етапі місії (Artemis 3) NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць в 2024 році.

Раніше корабель SpaceX Crew Dragon з американськими астронавтами здійснив приводнення в Мексиканській затоці.

Нагадаємо, у NASA назвали компанію, яку обрали для доставки місяцехода VIPER на Місяць.