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У NASA заявили, що місія Crew Dragon є лише початком: попереду подорож на Місяць

У NASA заявили, що місія Crew Dragon є лише початком: попереду подорож на Місяць

Київ • УНН

 • 22036 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. У NASA вважають, що успішний політ корабля SpaceX Crew Dragon на Міжнародну космічну станцію (МКС) надає оптимізму думати, що й наступна місія — подорож на Місяці — буде вдалою. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву керівника Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Джима Брайденстайна.

"Сьогодні (2 серпня - ред.) відбулась велика перемога, але ми лише на початку. Космічна програма "Артеміда" має на меті повернення людини на Місяць. Ми плануємо полетіти на Місяць і залишитись там. Ми збираємось навчитися, як жити і працювати там протягом тривалого часу", - сказав Брайденстайн.

Програма з освоєння Місяця під назвою “Артеміда” буде складатися з трьох етапів: перша місія (Artemis 1), що передбачає непілотований випробувальний політ “Оріона” навколо Місяця і його повернення на Землю, запланована на другу половину 2020 року. Другий етап (Artemis 2) — обліт супутника Землі з екіпажем на борту — повинен відбутися в 2022 році. На третьому етапі місії (Artemis 3) NASA розраховує здійснити висадку астронавтів на Місяць в 2024 році.

Раніше корабель SpaceX Crew Dragon з американськими астронавтами здійснив приводнення в Мексиканській затоці.

Нагадаємо, у NASA назвали компанію, яку обрали для доставки місяцехода VIPER на Місяць.

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