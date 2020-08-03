В NASA заявили, что миссия Crew Dragon является лишь началом: впереди путешествие на Луну

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 102223 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 111430 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 116312 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 149356 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 116232 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 140904 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104098 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102813 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105078 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102283 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В NASA заявили, что миссия Crew Dragon является лишь началом: впереди путешествие на Луну

В NASA заявили, что миссия Crew Dragon является лишь началом: впереди путешествие на Луну

Киев  •  УНН

 • 22005 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В NASA считают, что успешный полет корабля SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) дает оптимизм думать, что и следующая миссия - путешествие на Луну - будет успешной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна.

“Сегодня (2 августа — ред.) состоялась большая победа, но мы только в начале. Космическая программа „Артемида“ имеет целью возвращения человека на Луну. Мы планируем полететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени”, — сказал Брайденстайн.

Программа по освоению Луны под названием “Артемида” будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), что предусматривает беспилотный испытательный полет “Ориона” вокруг Луны и его возвращения на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) — облет спутника Земли с экипажем на борту — должен состояться в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

Ранее корабль SpaceX Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнения в Мексиканском заливе.

Напомним, в NASA назвали компанию, которую выбрали для доставки лунохода VIPER на Луну.

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