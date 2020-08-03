В NASA заявили, что миссия Crew Dragon является лишь началом: впереди путешествие на Луну
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В NASA считают, что успешный полет корабля SpaceX Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) дает оптимизм думать, что и следующая миссия - путешествие на Луну - будет успешной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джима Брайденстайна.
“Сегодня (2 августа — ред.) состоялась большая победа, но мы только в начале. Космическая программа „Артемида“ имеет целью возвращения человека на Луну. Мы планируем полететь на Луну и остаться там. Мы собираемся научиться, как жить и работать там в течение длительного времени”, — сказал Брайденстайн.
Программа по освоению Луны под названием “Артемида” будет состоять из трех этапов: первая миссия (Artemis 1), что предусматривает беспилотный испытательный полет “Ориона” вокруг Луны и его возвращения на Землю, запланирована на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) — облет спутника Земли с экипажем на борту — должен состояться в 2022 году. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.
Ранее корабль SpaceX Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнения в Мексиканском заливе.
Напомним, в NASA назвали компанию, которую выбрали для доставки лунохода VIPER на Луну.