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Crew Dragon з американськими астронавтами здійснив приводнення в Мексиканській затоці

Crew Dragon з американськими астронавтами здійснив приводнення в Мексиканській затоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Американський космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Херлі і Робертом Бенкеном зробив у неділю приводнення неподалік від узбережжя американського штату Флорида в Мексиканській затоці. Про це пише УНН із посиланням на трансляцію на сайті Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

На висоті близько 5,5 км у капсули активувалися гальмівні парашути, а вже через кілька хвилин на висоті близько 2 км розкрилися чотири основних парашута.

О 14:48 за часом східного узбережжя США (21:48 за київським часом) Crew Dragon, знижуючись зі швидкістю близько 7,5 м/с, здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці.

Раніше ЗМІ писали, що “успішне приземлення означатиме, що Америка знову має надійний і перевірений спосіб доправляти людей на орбіту і назад”.

Відстикування капсули від Міжнародної космічної станції відбулось в ніч на 2 серпня.

Нагадаємо, астронавти вирушили на космічну станцію наприкінці травня. Їхній підйом на ракеті Falcon-9, наданій SpaceX, розпочав нову еру в американських космічних польотах.

“Thanks for flying @SpaceX.”

Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020

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