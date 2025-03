Crew Dragon з американськими астронавтами здійснив приводнення в Мексиканській затоці

На висоті близько 5,5 км у капсули активувалися гальмівні парашути, а вже через кілька хвилин на висоті близько 2 км розкрилися чотири основних парашута.

О 14:48 за часом східного узбережжя США (21:48 за київським часом) Crew Dragon, знижуючись зі швидкістю близько 7,5 м/с, здійснив посадку на воду в Мексиканській затоці.

Раніше ЗМІ писали, що “успішне приземлення означатиме, що Америка знову має надійний і перевірений спосіб доправляти людей на орбіту і назад”.

Відстикування капсули від Міжнародної космічної станції відбулось в ніч на 2 серпня.

Нагадаємо, астронавти вирушили на космічну станцію наприкінці травня. Їхній підйом на ракеті Falcon-9, наданій SpaceX, розпочав нову еру в американських космічних польотах.

“Thanks for flying @SpaceX.”



Current Location: Planet Earth



A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020