Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнение в Мексиканском заливе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном сделал в воскресенье приводнения недалеко от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
На высоте около 5,5 км в капсулы активировались тормозные парашюты, а уже через несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта.
В 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 по киевскому времени) Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе.
Ранее СМИ писали, что “успешное приземление будет означать, что Америка снова имеет надежный и проверенный способ доставлять людей на орбиту и обратно”.
Отстыковка капсулы от Международной космической станции состоялось в ночь на 2 августа.
Напомним, астронавты отправились на космическую станцию в конце мая. Их подъем на ракете Falcon-9, предоставленной SpaceX, начал новую эру в американских космических полетах.
“Thanks for flying @SpaceX .”
Current Location: Planet Earth
A 2:48 pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3