Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнение в Мексиканском заливе

На высоте около 5,5 км в капсулы активировались тормозные парашюты, а уже через несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта.

В 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 по киевскому времени) Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе.

Ранее СМИ писали, что “успешное приземление будет означать, что Америка снова имеет надежный и проверенный способ доставлять людей на орбиту и обратно”.

Отстыковка капсулы от Международной космической станции состоялось в ночь на 2 августа.

Напомним, астронавты отправились на космическую станцию в конце мая. Их подъем на ракете Falcon-9, предоставленной SpaceX, начал новую эру в американских космических полетах.

“Thanks for flying @SpaceX .”



Current Location: Planet Earth



A 2:48 pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020