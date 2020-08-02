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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99128 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 104724 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:46 • 130831 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109721 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129897 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101823 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102523 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:59 • 104364 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 08:31 • 102029 просмотра

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Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнение в Мексиканском заливе

Crew Dragon с американскими астронавтами совершил приводнение в Мексиканском заливе

Киев  •  УНН

 • 24576 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Американский космический корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном сделал в воскресенье приводнения недалеко от побережья американского штата Флорида в Мексиканском заливе. Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

На высоте около 5,5 км в капсулы активировались тормозные парашюты, а уже через несколько минут на высоте около 2 км раскрылись четыре основных парашюта.

В 14:48 по времени восточного побережья США (21:48 по киевскому времени) Crew Dragon, снижаясь со скоростью около 7,5 м/с, совершил посадку на воду в Мексиканском заливе.

Ранее СМИ писали, что “успешное приземление будет означать, что Америка снова имеет надежный и проверенный способ доставлять людей на орбиту и обратно”.

Отстыковка капсулы от Международной космической станции состоялось в ночь на 2 августа.

Напомним, астронавты отправились на космическую станцию в конце мая. Их подъем на ракете Falcon-9, предоставленной SpaceX, начал новую эру в американских космических полетах.

“Thanks for flying @SpaceX .”

Current Location: Planet Earth

A 2:48 pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020

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