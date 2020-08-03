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Астронавти Херлі та Бенкен подякували екіпажу МКС та Ілону Маску

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Американські астронавти Даглас Херлі і Роберт Бенкен, які повернулися на Землю на космічному кораблі Crew Dragon, назвали екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) суперкомандою. З такими словами вони виступили в неділю після прибуття в Центр космічних польотів імені Джонсона в Х’юстоні (штат Техас), куди вони були доставлені літаком з авіабази американських ВМС Пенсакола в штаті Флорида, передає УНН.

З 31 травня астронавти перебували на борту МКС разом з астронавтом Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) Крісом Кессіді і російськими космонавтами Анатолієм Іванишиним і Іваном Вагнером. “Як вже сказав Даг, нам була надана розкішна можливість потрапити в суперкоманду на борту МКС з Крісом Кессіді, Анатолієм та Іваном, — сказав Бенкен — Вони проявили справжню турботу про нас”. “Я навіть не можу собі уявити, що ще Кріс міг би підготувати до нашого прибуття”, — зазначив він.

Херлі в свою чергу подякував керівництву американського космічного відомства, а також главу компанії SpaceX Ілону Маску. “Опинитися зараз тут, виконавши перший політ на Dragon, — це просто неймовірно”, — вказав він, зазначивши також, що привітати астронавтів, не дивлячись на пандемію нового коронавірусу, зібралася велика кількість людей.

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“Я думаю, що цьому може порадіти весь світ, це можна вважати за досягнення людства”, — вказав в свою чергу Маск. “У наші дні з’являється не так багато хороших новин, і це одна з тих речей, яким можна порадіти незалежно від того, в якій точці планети ви живете. Сподіваюся, ми розфарбували ваш день”, — підкреслив засновник SpaceX.

Раніше корабель SpaceX Crew Dragon з американськими астронавтами здійснив приводнення в Мексиканській затоці.

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