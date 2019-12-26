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Астролог сообщила, кого ждут существенные перемены в следующем году

Астролог сообщила, кого ждут существенные перемены в следующем году

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КИЕВ. 26 декабря. УНН. Людей, рожденных в разные периоды, в следующем году ожидают существенные перемены в жизни, вызванные кризисом или раскрытием творческого потенциала. Об этом сообщила доктор астропсихологии и интегративной психологии Елена Осипенко в комментарии корреспонденту УНН.

"Рекомендуем людям, родившимся с 22 апреля по 1 мая, позволить себе быть нестандартными и прогрессивными в своих решениях и делах. Уран поможет им освободиться от сковывающих обстоятельств и произвести необходимые реформы в собственной жизни. Через свое напряженное влияние Уран может более жестко подтолкнуть к необходимым переменам в жизни людей, рожденных с 22 по 31 января, с 25 июля по 3 августа и с 25 октября по 3 ноября. Это период важной реорганизации дел, интересов и сферы самореализации", - отметила астролог.

По ее словам, Уран в своем гармоничном влиянии в этом году поможет изменить жизнь к лучшему людям, рожденным с 21 февраля по 1 марта, с 23 июня по 3 июля, с 25 августа по 3 сентября и с 24 декабря по 1 января. Это длительный значимый период, благоприятный для выявления и применения творческого потенциала и личных достоинств.

Нептун дает человеку уроки духовности, осознание которых способствует раскрытию новых духовных и творческих способностей. В 2020 году Нептун пройдет с 18-го по 21-й градус Рыб. Люди, рожденные с 7 по 10 марта, имеют возможность укрепить свою веру и справиться со своими сомнениями. Пробуждение интуитивных способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст хороший шанс для успешного ведения дел и начала новых предприятий.

Напряженное влияние Нептуна, как период идеализма, неопределенности и неудовлетворенности, подтолкнет к духовному росту людей, рожденных с 8 по 11 июня, с 10 по 13 сентября и с 9 по 12 декабря.

Гармоничное влияние Нептуна подарит возможности для творческого поиска, раскрытия талантов и способностей людям, рожденным с 7 по 10 января, с 8 по 11 мая, с 9 по 12 июля и с 9 по 13 ноября.

"Плутон - планета трансформации всего консервативного и отжившего в прогрессивное и развивающееся, пройдет в 2020 году с 23-го по 25-й градусы Козерога. С твердостью и силой Плутон разрывает то, что больше не приносит пользы. Его энергия в этом году поможет людям, родившимся с 12 по 15 января, разрушить старые и застывшие формы и дать возможность рождению нового", - добавила эксперт.

При этом она уточнила, что напряженное влияние Плутона может принести внешние и внутренние кризисы людям, рожденным с 12 по 15 апреля, с 14 по 17 июля и с 15 по 18 октября. Она посоветовала всем, кто родился в эти периоды, быть готовыми принять кризис как необходимый этап личных изменений и преобразить свою жизнь.

Гармоничное влияние Плутона даст мощные силы для достижения поставленных целей людям, рожденным с 12 по 15 марта, с 13 по 16 мая, с 15 по 18 сентября и с 14 по 17 ноября.

Напомним, все важные дела уходящего года следует завершить до 21 декабря, поскольку уже с 22 декабря и до конца текущего года будет неблагоприятный период.

Украинские Национальные Новости

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