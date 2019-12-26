Астролог повідомила, кого чекають істотні зміни в наступному році

"Рекомендуємо людям, народженим з 22 квітня по 1 травня, дозволити собі бути нестандартними і прогресивними в своїх рішеннях і справах. Уран допоможе їм звільнитися від обставин, що їх сковували, і зробити необхідні реформи у власному житті. Через свій напружений вплив Уран може більш жорстко підштовхнути до необхідних змін у житті людей, народжених з 22 по 31 січня, з 25 липня по 3 серпня і з 25 жовтня по 3 листопада. Це період важливої реорганізації справ, інтересів і сфери самореалізації", - зазначила астролог.

За її словами, Уран в своєму гармонійному впливі в цьому році допоможе змінити життя на краще людям, народженим з 21 лютого по 1 березня, з 23 червня по 3 липня, з 25 серпня по 3 вересня і з 24 грудня по 1 січня. Це тривалий значимий період, сприятливий для виявлення і застосування творчого потенціалу і особистих достоїнств.

Нептун дає людині уроки духовності, усвідомлення яких сприяє розкриттю нових духовних і творчих здібностей. У 2020 році Нептун пройде з 18-го по 21-й градус Риб. Люди, народжені з 7 по 10 березня, мають можливість зміцнити свою віру і впоратися зі своїми сумнівами. Пробудження інтуїтивних здібностей, натхнення і розуміння психології людей дасть хороший шанс для успішного ведення справ і початку нових підприємств.

Напружений вплив Нептуна, як період ідеалізму, невизначеності і незадоволеності, підштовхне до духовного зростання людей, народжених з 8 по 11 червня, з 10 по 13 вересня і з 9 по 12 грудня.

Гармонійний вплив Нептуна подарує можливості для творчого пошуку, розкриття талантів і здібностей людям, народженим з 7 по 10 січня, з 8 по 11 травня, з 9 по 12 липня і з 9 по 13 листопада.

"Плутон - планета трансформації всього консервативного і віджилого на прогресивне і розвинене, пройде в 2020 році з 23-го по 25-й градуси Козерога. З твердістю і силою Плутон розриває те, що більше не приносить користі. Його енергія в цьому році допоможе людям, які народилися з 12 по 15 січня, зруйнувати старі і застиглі форми і дати можливість народженню нового", - додала експерт.

При цьому вона уточнила, що напружений вплив Плутона може принести зовнішні і внутрішні кризи людям, народженим з 12 по 15 квітня, з 14 по 17 липня і з 15 по 18 жовтня. Вона порадила всім, хто народився в ці періоди, бути готовими прийняти кризу як необхідний етап особистих змін і перетворити своє життя.

Гармонійний вплив Плутона дасть потужні сили для досягнення поставлених цілей людям, народженим з 12 по 15 березня, з 13 по 16 травня, з 15 по 18 вересня і з 14 по 17 листопада.

Нагадаємо, всі важливі справи року, що минає слід завершити до 21 грудня, оскільки вже з 22 грудня і до кінця поточного року буде несприятливий період.