Ассанж заявил, что на прошлой неделе получил конверт с подозрительным порошком
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж, который находится на территории эквадорской дипмиссии в Лондоне, заявил, что на прошлой неделе получил конверт, похожий на тот, что в своей квартире в Нью-Йорке открыла Ванесса Трамп (жена Дональда Трампа-младшего) в понедельник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт интернет-журналиста.
“Жена Дональда Трампа-младшего была госпитализирована после того, как открыла конверт с белым порошком. Странно, что я тоже получил подобный конверт минувший вторник”, — написал Ассанж в понедельник в своем микроблоге, добавив, что на конверте стояла американская почтовая марка.
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Как ранее сообщал УНН, жена сына президента США Дональда Трампа-младшего получила конверт с белым порошком. Как сообщает Fox News, после этого Ванессу Трамп госпитализировали. По информации СМИ, цитирует данные полиции, женщина открыла письмо, которое было адресовано ее мужу.