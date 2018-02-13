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Ассанж заявив, що на минулому тижні отримав конверт з підозрілим порошком

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Засновник організації WikiLeaks Джуліан Ассанж, який перебуває на території еквадорської дипмісії у Лондоні, заявив, що на минулому тижні отримав конверт, схожий на той, що у своїй квартирі в Нью-Йорку відкрила Ванесса Трамп (дружина Дональда Трампа-молодшого) у понеділок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter-акаунт інтернет-журналіста. 

“Дружина Дональда Трампа-молодшого була госпіталізована після того, як відкрила конверт з білим порошком. Дивно, що я теж отримав подібний конверт минулого вівторка”, — написав Ассанж у понеділок у своєму мікроблозі, додавши, що на конверті стояла американська поштова марка.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Британії відмовили засновнику WikiLeaks у дипстатусі

Як раніше повідомляв УНН, дружина сина президента США Дональда Трампа-молодшого отримала конверт із білим порошком. Як повідомляє Fox News, після цього Ванессу Трамп госпіталізували. За інформацією ЗМІ, що цитує дані поліції, жінка відкрила лист, який був адресований її чоловікові.

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